السودان.. رفع كافة القيود عن الإنترنت

أعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، عن عودة جميع خدمات الإنترنت في السودان بدون أي قيود.

وقالت صحيفة "الانتباهة"، إن شركات الاتصالات رفعت كافة القيود عن الإنترنت وتمت إعادته فى ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء.

وأضافت أنه "أصبح الأن بامكان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وواتساب وجميع التطبيقات استخدام الإنترنت بلا قيود".

وكان السودان قد شهد انقطاع خدمات الإنترنت، في فترات مختلفة، قبل احتجاجات دعت إليها قوى وطنية، على إثر إطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية في تشرين الأول الماضي.

وقضت محكمة سودانية بسجن مديري شركات الاتصالات العاملة في البلاد، لحين عودة الإنترنت مرة أخرى.

وفي وقت سابق، أكد باحث سوداني لوكالة "سبوتنيك" عودة الإنترنت مع غياب وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد وقعا في 21 تشرين الثاني الجاري، اتفاقا سياسيا جديدا، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه؛ وذلك بعد نحو شهر من عزله.

وقال حمدوك إنه قبل بالاتفاق من أجل تحقيق 4 أهداف وهي الحفاظ على الدم السوداني، وحماية السودان وأرضه، وإكمال عملية السلام والتحول الديمقراطي المدني، بالإضافة إلى أمن السودان والاقتصاد.