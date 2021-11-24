عربي-دولي

الأمم المتحدة تحذر من عدم إجراء الانتخابات في ليبيا

Lebanon 24
24-11-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-889874-637733856059991943.jpg
Doc-P-889874-637733856059991943.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر يان كوبيش مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المنتهية ولايته يوم الأربعاء، من أن عدم إجراء الانتخابات في ليبيا قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة هناك ويقود إلى مزيد من الانقسام والصراع.

وفي وقت سابق اليوم، رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل، دون "قوانين توافقية"، واصفا العملية الانتخابية بـ"الهزيلة".

وقال المشري في كلمة خلال الجلسة الـ71 لمجلس الدولة الاستشاري: "نحن المجلس الأعلى للدولة نؤكد احترامنا للإعلان الدستوري واحترامنا للقسم الذي أقسمناه ولن نذهب في هذه العملية "الهزيلة" إلا طبقا للتشريعات الليبية النافذة".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:49 | 2021-11-24
16:46 | 2021-11-24
16:37 | 2021-11-24
16:36 | 2021-11-24
16:30 | 2021-11-24
15:30 | 2021-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website