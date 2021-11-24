صحيفة: الجيش الإسرائيلي يتدرب على اجتياح غزة

تجهز إسرائيل لمناورة برية للتدريب على اجتياح محتمل لقطاع غزة، وذلك بعد حرب بين الجانبين في أيار الماضي.

وجاء ذلك وفق ما صرح به قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي اللواء اليعازر توليدانو في مؤتمر للأمن القومي نظمه معهد إسرائيل للديمقراطية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية.

وقال توليدانو: "نحضر مناورة حديثة لقطاع غزة، مع إمكانية عالية لتحقيق إنجازات كبيرة".

وخاضت إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة في أيار الماضي، حرباً استمرت 11 يوماً وانتهت بوساطة مصرية، وخلفت مئات الشهداء والمصابين في القطاع إضافة إلى 14 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.