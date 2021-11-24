عربي-دولي

بعد 24 ساعة على تعيينها...رئيسة وزراء السويد تستقيل

Lebanon 24
24-11-2021 | 16:37
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قدمت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون استقالتها بعد 24 ساعة على تعيينها من قبل البرلمان، بعد فشلها في تمرير مشروع الميزانية وانسحاب حزب "الخضر" من الائتلاف الحكومي.

وقالت أندرسون من الحزب "الاجتماعي الديمقراطي" في تصريح للصحافيين: "ثمة عرف دستوري أن الحكومة الائتلافية ينبغي أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها".

وتابعت: "لا أريد رئاسة حكومة مطعون بشرعيتها"، معربة عن أملها بأن تنتخب مجددًا في وقت لاحق.
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