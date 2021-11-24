إسرائيل تعتزم بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية

أعطت إسرائيل موافقتها المبدئية اليوم على بناء آلاف من المنازل الجديدة التي من شأنها أن تزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة داخل حدودها البلدية حول القدس.وتعد معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية لانتزاعها أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.وأعطت بلدية القدس الضوء الأخضر لما وصفته بحي شرقي جديد على أراض واقعة على حدود الضفة الغربية، قرب مدينة رام الله. والموقع، الذي كان به مطار في وقت من الأوقات، معروف للإسرائيليين بإسم عطروت.وتقوم الخطة، التي تتطلب مزيدًا من مراحل الموافقة، على بناء ثلاثة آلاف منزل مع إضافة ستة آلاف أخرى في نهاية المطاف.