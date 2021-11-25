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عربي-دولي
بؤرة تفشي كورونا "القديمة" تعود.. عليكم الحذر بشدة
Lebanon 24
25-11-2021
|
02:30
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، إن أوروبا عادت لتكون بؤرة تفشي جائحة كوفيد-19 وسط "إحساس زائف بالأمان" بشأن الحماية التي تقدمها اللقاحات.
وحذر مسؤولون في المنظمة من أن فيروس كورونا قد يواصل الانتشار مع عودة المجتمعات قبيل نهاية العام للاختلاط الاجتماعي والتنقل الذي كان معتادا قبل الجائحة.
وأشار تيدروس في مؤتمر صحفي إلى أن أكثر من 60 بالمئة من كل الحالات المسجلة عالميا للوفيات من كوفيد-19 في الأسبوع الماضي كانت في أوروبا.
وقال: "في العديد من الدول والمجتمعات، نحن قلقون من الإحساس الزائف بالأمان من أن اللقاحات قضت على الجائحة، ومن أن الذين تلقوها لا يحتاجون لاتخاذ إي إجراءات احترازية أخرى".
وشدد مسؤولو منظمة الصحة العالمية على أن التطعيم واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي تظل جميعها ضرورية لوقف العدوى.
وقال مدير الطوارئ في المنظمة مايك رايان: "عدنا لمعدلات ما قبل الجائحة فيما يتعلق بالاختلاط الاجتماعي في أوروبا. حتى وسط زيادة قوية في حالات الإصابة وحتى مع تعرض الأنظمة الصحية في بعض تلك الدول لضغوط هائلة".
وتابع قائلا: "الواقع أن الفيروس سيواصل الانتشار بكثافة في تلك الأجواء".
وعبر تيدروس عن أمله في إمكان التوصل إلى إجماع في اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العالمية الأسبوع المقبل للإعفاء من حقوق الملكية الفكرية للقاحات الوقاية من كوفيد-19 وهو ما تؤيده بالفعل أكثر من 100 دولة.
المصدر:
سكاي نيوز
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