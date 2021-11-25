تكثيف الغارات في سوريا على وقع التصعيد

من الواضح ان المنطقة تتجه نحو تصعيد ميداني نسبي بعد العراقيل التي تواجه العودة الى الاتفاق النووي بين الاميركيين والايرانيين، الامر الذي بدأت مؤشراته تظهر ايضا في سوريا اذ تتزايد الغارات الاسرائيلية على مواقع تابعة للجيش السوري وللقوات الحليفة لطهران.

وتوقعت مصادر مطلعة ان تستمر هذه الغارات بالوتيرة الحالية في المرحلة المقبلة اذ ان تل ابيب ترغب بإستغلال التصعيد السياسي بين واشنطن وطهران لكي تزيد من عملياتها في الاقليم.

وترى المصادر ان العمليات الاسرائيلية في سوريا تحديدا، ستبقى ضمن السقف الذي لا يؤدي الى حرب بسبب عدم الرغبة الاسرائيلية بإستفزاز موسكو...