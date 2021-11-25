عربي-دولي

بلينكن وستولتنبرغ يناقشان "النشاط العسكري" الروسي بالقرب أوكرانيا

Lebanon 24
25-11-2021 | 04:30
A-
A+
Doc-P-889974-637734232947254944.jpg
Doc-P-889974-637734232947254944.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحث وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أمس الأربعاء، عبر الهاتف "النشاط العسكري غير العادي" المزعوم لروسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وجاء في بيان صدر عن رئيس المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلينكن وستولتنبرغ "بحثا جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في حلف الناتو، الذي سيجري في 30 نوفمبر الجاري و1 كانون الاول القادم، بالإضافة إلى المعلومات حول النشاط العسكري غير العادي لروسيا بالقرب من حدود أوكرانيا".

وأضاف: "أشار وزير الخارجية بلينكن إلى أنه يتطلع إلى اجتماع وزراء الخارجية في عاصمة لاتفيا، ريغا، والحوار حول كافة القضايا التي يواجهها الناتو".

وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين سابقا أن موسكو ترصد حملة إعلامية صادرة عن الدول الغربية تهدف إلى تصوير روسيا وكأنها تهديد للتسوية في أوكرانيا. ولم يستبعد بيسكوف أن هذا النشاط الغربي يعد ستارا لـ "الأفكار العدوانية التي قد تكون موجودة في كييف".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2021-11-25
07:00 | 2021-11-25
06:30 | 2021-11-25
06:00 | 2021-11-25
05:30 | 2021-11-25
05:00 | 2021-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website