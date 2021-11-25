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عربي-دولي
بلينكن وستولتنبرغ يناقشان "النشاط العسكري" الروسي بالقرب أوكرانيا
Lebanon 24
25-11-2021
|
04:30
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بحث وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أمس الأربعاء، عبر الهاتف "النشاط العسكري غير العادي" المزعوم لروسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وجاء في بيان صدر عن رئيس المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلينكن وستولتنبرغ "بحثا جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في حلف الناتو، الذي سيجري في 30 نوفمبر الجاري و1 كانون الاول القادم، بالإضافة إلى المعلومات حول النشاط العسكري غير العادي لروسيا بالقرب من حدود أوكرانيا".
وأضاف: "أشار وزير الخارجية بلينكن إلى أنه يتطلع إلى اجتماع وزراء الخارجية في عاصمة لاتفيا، ريغا، والحوار حول كافة القضايا التي يواجهها الناتو".
وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين سابقا أن موسكو ترصد حملة إعلامية صادرة عن الدول الغربية تهدف إلى تصوير روسيا وكأنها تهديد للتسوية في أوكرانيا. ولم يستبعد بيسكوف أن هذا النشاط الغربي يعد ستارا لـ "الأفكار العدوانية التي قد تكون موجودة في كييف".
المصدر:
روسيا اليوم
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