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إماراتي رئيساً للإنتربول

Lebanon 24
25-11-2021 | 03:49
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انتخب الإماراتي أحمد ناصر الريسي، رئيسا لـ"الإنتربول" لمدة 4 سنوات.

 

وأعلنت صفحة الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" خبر انتخاب الريسي.

 

 

هذا وسيدير الريسي أعمال المنظمة، التي يقع مقرها في ليون الفرنسية، لمدة 4 سنوات بصفته رئيسا.

 

وتم اختيار الريسي، خلال انعقاد الاجتماع التاسع والثمانين للجمعية العمومية للمنظمة الدولية في مدينة إسطنبول التركية اليوم.

 

ويشغل اللواء الريسي، منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، وكان عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب ما نشر موقع "البيان" الإماراتي.

المصدر: سبوتنيك
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