فرنسا: هناك معالجة سيئة لوضع المهاجرين في المملكة المتحدة

علّق وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، على حادث غرق زورق للماهجرين في قناة المانش قبالة الساحل الفرنسي، معتبرا أن "هناك معالجة سيئة لوضع المهاجرين في المملكة المتحدة".ولفت دارمانان، بحسب وكالة "رويترز"، إلى أن "الناجين من حادث الغرق هم مهاجرون يحاولون عبور القناة الإنجليزية، من بينهم أشخاص من العراق والصومال".ورأى أنه " كثيراً ما يجتذب سوق العمل في المملكة المتحدة المهاجرين الذين يحاولون عبور القناة الإنجليزية"، معتبرا أنه "يمكن لدول مثل المملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا أن تفعل المزيد لمساعدة فرنسا في التصدي لمشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".وأضاف: "إن المملكة المتحدة بحاجة إلى إصلاح سوق العمل لديها، والتي يمكن أن تساعد في تحسين معالجة مشكلة الهجرة غير المشروعة".يُذكر أن الشرطة الفرنسية أعلنت أمس مصرع 27 مهاجرا قبالة سواحل كاليه بشمال فرنسا إثر غرق زورقهم أثناء محاولتهم عبور مضيق المانش إلى بريطانيا.