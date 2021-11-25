21
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
200 مهاجر في مطار مينسك بانتظار إعادتهم إلى العراق
Lebanon 24
25-11-2021
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن سكرتير الدولة لمجلس الأمن البيلاروسي، ألكسندر فولفوفيتش، أن طائرة جديدة مخصصة لإجلاء المهاجرين العراقيين الراغبين في العودة إلى وطنهم من بلده لم تصل إلى مينسك كما كان مقرراً.
ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا" اليوم الخميس عن فولفوفيتش قوله: "للأسف لا يتخذ الاتحاد الأوروبي أي خطوات. وفقا لمعطياتنا كان من المقرر تسيير رحلة إجلاء جديدة اليوم لإعادة المهاجرين الراغبين في الرجوع إلى وطنهم، لكن هذه الرحلة لم تسير اليوم لأسباب ما، وهناك نحو 200 مهاجر في المطار بانتظار هذه الرحلة".
وشدد سكرتير مجلس الأمن على أن بيلاروس ليست مسؤولة عن أزمة المهاجرين الحالية عند حدودها مع بولندا، مشيرا إلى ضرورة النظر إلى جذور المشكلة والأسباب التي نتجت عن تصرفات الغرب في دول الشرق الأوسط وآسيا.
وقال المسؤول إن السلطات البيلاروسية تكافح الهجرة غير الشرعية، وأوقفت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 11.5 ألف مهاجر غير شرعي، تم ترحيل نحو خمسة آلاف منهم إلى خارج حدود البلاد، أو تقديمهم للعدالة.
وكانت الخطوط الجوية العراقية قد سيرت في 18 تشرين الثاني الجاري أول رحلة لإجلاء المهاجرين العراقيين الراغبين في العودة إلى وطنهم من بيلاروس، وذلك بالتنسيق مع حكومة مينسك.
ووجد بضعة آلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط الراغبون في دخول الاتحاد الأوروبي أنفسهم عالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا مطلع تشرين الثاني، وسط تبادل مينسك والتكتل الأوروبي اتهامات بافتعال الأزمة.
تابع
الأكثر قراءة
وضع اللبنانيين قد يتحسّن في هذه الحالة.. وهكذا تستقرّ الليرة
Lebanon 24
وضع اللبنانيين قد يتحسّن في هذه الحالة.. وهكذا تستقرّ الليرة
13:00 | 2021-11-24
24/11/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ للسكان في عكّار.. هذا ما عليهم فعله بشكل فوري
Lebanon 24
نداءٌ للسكان في عكّار.. هذا ما عليهم فعله بشكل فوري
12:14 | 2021-11-24
24/11/2021 12:14:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة اغترابية.. حادثٌ مروّع ينهي حياة اللبناني "أحمد" في السنغال (صور)
Lebanon 24
فاجعة اغترابية.. حادثٌ مروّع ينهي حياة اللبناني "أحمد" في السنغال (صور)
14:04 | 2021-11-24
24/11/2021 02:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي بجلسة تصوير جريئة من داخل مسبح في دبي.. والجمهور يعلّق: "كتير مغيرة" (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي بجلسة تصوير جريئة من داخل مسبح في دبي.. والجمهور يعلّق: "كتير مغيرة" (صور)
02:00 | 2021-11-25
25/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر طيبة وصدقاً في المشاعر
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر طيبة وصدقاً في المشاعر
01:10 | 2021-11-25
25/11/2021 01:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2021-11-25
"طالبان" تكشف سبب دخول قواتها إلى كابل
10:29 | 2021-11-25
رغم الاحتجاجات الأخيرة... هولندا تخطط لفرض "إجراءات مشددة" للحد من الجائحة
10:00 | 2021-11-25
عجائب الدنيا السبع... رحلة عبر الطبيعة والتراث والامكنة
09:01 | 2021-11-25
محكمة ليبية تقضي بإعدام حفتر
09:00 | 2021-11-25
موجة رابعة من تفشي وباء كورونا تدفع الجيش الأميركي للتدخل
08:30 | 2021-11-25
إصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
فيديو
ربيع بارود بين شوارع بيروت يطلق "بطل العالم بالحلا" (فيديو)
Lebanon 24
ربيع بارود بين شوارع بيروت يطلق "بطل العالم بالحلا" (فيديو)
07:20 | 2021-11-25
25/11/2021 17:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
11:00 | 2021-11-24
25/11/2021 17:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
04:00 | 2021-11-24
25/11/2021 17:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact