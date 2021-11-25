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عربي-دولي
إحباط عملية تهريب مخدرات إلى السعودية
Lebanon 24
25-11-2021
|
11:00
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أعلنت شرطة منطقة جازان في السعودية تمكنها من القبض على مواطن ويمني مخالف لنظام أمن الحدود، بحوزتهما 70 كيلوغراماً من الحشيش المخدر.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن "المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن وآخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بحوزتهما 70 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، مخبأة بطريقة سرية داخل تجاويف مركبة يستقلانها بمحافظة العيدابي".
وأضاف المتحدث أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.
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