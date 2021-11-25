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بالصور.. السيسي في أسوان لتفقد أضرار "كارثة السيول"

Lebanon 24
25-11-2021 | 12:30
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تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، المناطق المتضررة من جراء السيول في محافظة أسوان جنوبي البلاد.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي أن الرئيس السيسي تابع الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالي والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة في إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.

واستقبل أهالي قرية غرب أسوان السيسي بحفاوة بالغة، حيث خرجت القرية للترحيب به فور وصوله، وحرص الرئيس علي تحيتهم وكذلك الأطفال، واستمع إلى الأهالي خلال زيارته منزل أحد المواطنين.

وخلال زيارته، وجه الرئيس المصري بضم قرى مركز أسوان إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأهدى أهالى أسوان المتضررين من السيول 500 شقة.

وشهدت محافظة أسوان في جنوب مصر خلال الأيام الماضية موجة طقس سيِّئ غير مسبوقة منذ 11 عاماً بسبب التغيّر المناخي وقد أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة العشرات بجروح، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي.

وقال المتحدّث باسم وزارة التنمية المحليّة خالد قاسم في تصريح لقناة تلفزيونية مصرية إنّه "منذ 11 عاماً لم يحدث هطول هذه الكمية من الأمطار في أسوان".

وكانت أسوان، المحافظة الصعيدية السياحية التي تبعد أكثر من 850 كلم جنوب القاهرة، تعرّضت ليل الجمعة لـ"عاصفة ترابية" وأمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببعض الثلوج.

كذلك، شهدت بعض المناطق انقطاعات في خدمات المياه والكهرباء عن المناطق المتضررة إلى جانب ظهور الكثير من العقارب في مساكن المواطنين ما عرّض أكثر من 500 شخص للدغات سامّة لم تسفر عن وفيات، بحسب ما أكّدت الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان على موقع فيسبوك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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