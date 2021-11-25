عربي-دولي

ممنوع تقليد موضة الزعيم.. "قرار مثير" في كوريا الشمالية

Lebanon 24
25-11-2021 | 15:00
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منعت كوريا الشمالية الناس من ارتداء المعاطف الجلدية، لتبقى حكراً على الزعيم كيم جونغ أون، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح المصدر أن كيم ارتدى معطفاً جلدياً وظهر به للعموم لأول مرة قبل نحو سنتين، ليصبح شائعا بين النخبة في كوريا الشمالية، الذين كانوا حريصين على تقليد "موضة الزعيم" وإظهار ولائه له.

لكن في الآونة الأخيرة، انتشرت المعاطف الجلدية "المقلدة" بين عموم المواطنين، مما جعل السلطات الكورية الشمالية تتدخل.

وقال مصدر لراديو "آسيا الحرة": "تقول الشرطة إن ارتداء الملابس المقلدة وغير الأصلية يعتبر موضة غير جيدة لمنافسة السلطة العليا".

وأضاف: "لقد أصدروا تعليمات للمواطنين بعدم ارتداء المعاطف الجلدية، الحزب وحده من له السلطة لتحديد من يمكنه ارتدائها".

وظهر كيم جونغ أون لأول مرة مرتديا معطفا جلديا في كانون الأول 2019، وشوهدت حينها أيضا شقيقة كيم، يو جونغ، وبعض النساء البارزات بالمعطف الجلدي.
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