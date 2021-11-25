عربي-دولي

محكمة ليبية تقضي بإعدام حفتر

Lebanon 24
25-11-2021 | 09:01
A-
A+
Doc-P-890152-637734530394827277.jpg
Doc-P-890152-637734530394827277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام ليبية بأن الادعاء العسكري بمصراتة أصدر حكما بالإعدام على المرشح خليفة حفتر.
وشمل المحكمة العسكرية الدائمة بمصراتة عسكريين آخرين من بينهم عبد الرازق الناظوري وصقر الجروشي وعبد السلام الحاسي والمبروك الغزوي ومحمد منصور وسعد الورفلي.

وبحسب "قناة ليبيا الأحرار"، جاء قرار النيابة العسكرية في مصراتة في حق خليفة حفتر لاتهامه بقصف مقر كلية الدفاع الجوي مصراتة وما ترتب عليه من مقتل أحد الجنود التابعين للكلية.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2021-11-25
10:29 | 2021-11-25
10:00 | 2021-11-25
09:30 | 2021-11-25
09:00 | 2021-11-25
08:30 | 2021-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website