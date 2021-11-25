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عربي-دولي
محكمة ليبية تقضي بإعدام حفتر
Lebanon 24
25-11-2021
|
09:01
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أفادت وسائل إعلام ليبية بأن الادعاء العسكري بمصراتة أصدر حكما بالإعدام على المرشح خليفة حفتر.
وشمل المحكمة العسكرية الدائمة بمصراتة عسكريين آخرين من بينهم عبد الرازق الناظوري وصقر الجروشي وعبد السلام الحاسي والمبروك الغزوي ومحمد منصور وسعد الورفلي.
وبحسب "قناة ليبيا الأحرار"، جاء قرار النيابة العسكرية في مصراتة في حق خليفة حفتر لاتهامه بقصف مقر كلية الدفاع الجوي مصراتة وما ترتب عليه من مقتل أحد الجنود التابعين للكلية.
المصدر:
سبوتنيك
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