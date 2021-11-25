عربي-دولي

رغم الاحتجاجات الأخيرة... هولندا تخطط لفرض "إجراءات مشددة" للحد من الجائحة

Lebanon 24
25-11-2021 | 10:29
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قال وزير الصحة الهولندي هوغو دي جونغ، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده تخطط لفرض مجموعة من "الإجراءات الثقيلة" لإبطاء الموجة القياسية الحالية لإصابات كورونا.

وأوضح في حديثه مع الصحفيين بلاهاي أنه "ستكون هناك حاجة إلى إجراءات مشددة، هذا أمر لا شك فيه".

ويأتي إعلان الوزير بعد أن أبلغت السلطات الصحية عن تسجيل أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
المصدر: روسيا اليوم
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