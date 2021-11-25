من بينها مصر.. السعودية تسمح بالسفر المباشر من 6 دول

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول، هي مصر وإندونيسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام والهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها، وذلك بعد استقرار الوضع الوبائي فيها.وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه "إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتا من بعض الدول إلى المملكة، الذي يستلزم قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليا وعالميا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول، فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية: (إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام،مصر، الهند)، دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة".