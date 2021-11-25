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عربي-دولي
من بينها مصر.. السعودية تسمح بالسفر المباشر من 6 دول
Lebanon 24
25-11-2021
|
16:15
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول، هي مصر وإندونيسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام والهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها، وذلك بعد استقرار الوضع الوبائي فيها.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه "إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتا من بعض الدول إلى المملكة، الذي يستلزم قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليا وعالميا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول، فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية: (إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام،مصر، الهند)، دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة".
وأوضح المصدر، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 1 كانون الأول، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.
وأكد المصدر على أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.
وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميا.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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