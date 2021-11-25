هل تذكرون "الموناليزا الأفغانية"؟ هذا ما حلّ بها بعد سيطرة طالبان على بلادها





وقال مكتب رئيس الوزراء بيان، إن الحكومة تدخلت بعد أن طلبت جولا المساعدة لمغادرة أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة طالبان على البلاد في آب، مشيراً إلى أن وصولها جزء من برنامج أوسع لإجلاء المواطنين الأفغان ودمجهم. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أن بلاده قدمت ملاذاً آمنا لشربات جولا، «الفتاة الأفغانية» الشهيرة ذات العيون الخضراء التي أصبحت صورتها التي نشرت على غلاف مجلة ناشونال جيوغرافيك عام 1985 رمزاً لحروب بلادها.وقال مكتب رئيس الوزراء بيان، إن الحكومة تدخلت بعد أن طلبت جولا المساعدة لمغادرة أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة طالبان على البلاد في آب، مشيراً إلى أن وصولها جزء من برنامج أوسع لإجلاء المواطنين الأفغان ودمجهم.





وكان المصور الأميركي ستيف ماكوري، قد التقط صورة جولا عندما كانت صغيرة تعيش في مخيم للاجئين على الحدود الباكستانية الأفغانية.



الصورة، التي أبرزت عينيها الخضراوين المدهشتين اللتين اختلط فيهما مزيج من القوة والألم، أكسبتها شهرة عالمية، لكن هويتها لم تعرف إلا عام 2002 عندما عاد ماكوري إلى المنطقة واقتفى أثرها. وكان المصور الأميركي ستيف ماكوري، قد التقط صورة جولا عندما كانت صغيرة تعيش في مخيم للاجئين على الحدود الباكستانية الأفغانية.الصورة، التي أبرزت عينيها الخضراوين المدهشتين اللتين اختلط فيهما مزيج من القوة والألم، أكسبتها شهرة عالمية، لكن هويتها لم تعرف إلا عام 2002 عندما عاد ماكوري إلى المنطقة واقتفى أثرها.

ومنذ استيلاء طالبان على السلطة، تعهد قادة الحركة باحترام حقوق المرأة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. لكن في ظل حكم طالبان من1996 إلى 2001، لم يكن مسموحا للمرأة بالعمل وتم منع الفتيات من الذهاب إلى المدارس. وكان يتعين على النساء أيضا تغطية وجوههن وأن يرافقهن محرم عند مغادرة المنزل.