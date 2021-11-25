22
o
بيروت
26
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
هل تذكرون "الموناليزا الأفغانية"؟ هذا ما حلّ بها بعد سيطرة طالبان على بلادها
Lebanon 24
25-11-2021
|
23:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أن بلاده قدمت ملاذاً آمنا لشربات جولا، «الفتاة الأفغانية» الشهيرة ذات العيون الخضراء التي أصبحت صورتها التي نشرت على غلاف مجلة ناشونال جيوغرافيك عام 1985 رمزاً لحروب بلادها.
وقال مكتب رئيس الوزراء بيان، إن الحكومة تدخلت بعد أن طلبت جولا المساعدة لمغادرة أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة طالبان على البلاد في آب، مشيراً إلى أن وصولها جزء من برنامج أوسع لإجلاء المواطنين الأفغان ودمجهم.
وكان المصور الأميركي ستيف ماكوري، قد التقط صورة جولا عندما كانت صغيرة تعيش في مخيم للاجئين على الحدود الباكستانية الأفغانية.
الصورة، التي أبرزت عينيها الخضراوين المدهشتين اللتين اختلط فيهما مزيج من القوة والألم، أكسبتها شهرة عالمية، لكن هويتها لم تعرف إلا عام 2002 عندما عاد ماكوري إلى المنطقة واقتفى أثرها.
ومنذ استيلاء طالبان على السلطة، تعهد قادة الحركة باحترام حقوق المرأة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. لكن في ظل حكم طالبان من1996 إلى 2001، لم يكن مسموحا للمرأة بالعمل وتم منع الفتيات من الذهاب إلى المدارس. وكان يتعين على النساء أيضا تغطية وجوههن وأن يرافقهن محرم عند مغادرة المنزل.
المصدر:
الشرق الأوسط
تابع
الأكثر قراءة
قرارٌ مالي قد يُريح آلاف العائلات اللبنانية.. ما هو؟
Lebanon 24
قرارٌ مالي قد يُريح آلاف العائلات اللبنانية.. ما هو؟
14:49 | 2021-11-25
25/11/2021 02:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ماجدة الرّومي تطلق أعنف موقف سياسي لها.. الفيديو يهزّ "تويتر"
Lebanon 24
ماجدة الرّومي تطلق أعنف موقف سياسي لها.. الفيديو يهزّ "تويتر"
16:40 | 2021-11-25
25/11/2021 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم السعر الجديد لربطة الخبز
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم السعر الجديد لربطة الخبز
11:01 | 2021-11-25
25/11/2021 11:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر جديد للبنزين غداً.. هل سيرتفع ثمنه؟
Lebanon 24
سعر جديد للبنزين غداً.. هل سيرتفع ثمنه؟
12:18 | 2021-11-25
25/11/2021 12:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-11-25
25/11/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:04 | 2021-11-26
باريس تلغي اجتماعا وزاريا مع لندن
05:30 | 2021-11-26
شتاء قاتم.. ارتفاع قياسي بإصابات ووفيات كورونا في أوروبا
05:00 | 2021-11-26
مدارس سرية.. معلمون يتحدون طالبان وينظمون فصولا للبنات
04:39 | 2021-11-26
هام جداً: متحور كورونا الجديد.. هذه خطورته وهكذا يجب التعامل معه
04:30 | 2021-11-26
بالغاز المسيل للدموع...الشرطة التركية تفرق تظاهرة نسائية!
04:00 | 2021-11-26
في الذكرى الخامسة لرحيل فيدل كاسترو...مادورو في كوبا
فيديو
عراقية تفوز بلقب "ملكة جمال العرب".. شاهدوا كيف انهارت لحظة إعلان اسمها (فيديو)
Lebanon 24
عراقية تفوز بلقب "ملكة جمال العرب".. شاهدوا كيف انهارت لحظة إعلان اسمها (فيديو)
04:00 | 2021-11-26
26/11/2021 13:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أصالة نصري وصل وزنها إلى أكثر من 100 كلغ... وشاهدوا كيف قلدت هيفا وهبي (فيديو)
Lebanon 24
أصالة نصري وصل وزنها إلى أكثر من 100 كلغ... وشاهدوا كيف قلدت هيفا وهبي (فيديو)
03:00 | 2021-11-26
26/11/2021 13:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادث السير المروع.. وائل كفوري انفصل عن حبيبته! (فيديو)
Lebanon 24
بعد حادث السير المروع.. وائل كفوري انفصل عن حبيبته! (فيديو)
02:16 | 2021-11-26
26/11/2021 13:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact