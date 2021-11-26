عربي-دولي

بسبب متحور جديد.. بريطانيا تمنع دخول المسافرين من 6 دول أفريقية

Lebanon 24
26-11-2021 | 01:30
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أعلنت بريطانيا الخميس أنها ستمنع المسافرين من ست دول أفريقية من دخول أراضيها بسبب نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا رصدتها جنوب أفريقيا ويرجح أنها أكثر عدوى من سابقاتها.

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد إن قرار الحظر سيشمل كل الرحلات الجوية الآتية من الدول الست، وهي جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا، وذلك اعتبارا من الجمعة.

وأضاف أن "المؤشرات الأوّلية التي لدينا على هذه المتحورة تشير إلى أنها قد تكون أكثر قابلية للانتقال من المتحورة دلتا وأن اللقاحات التي لدينا حاليا قد تكون أقل فعالية" في منع الإصابة بها. 

ولفت الوزير إلى أن العلماء البريطانيين "قلقون للغاية" من هذه النسخة الجديدة المتحورة التي حملتها جنوب أفريقيا المسؤولية عن الزيادة الأخيرة في أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد. ورصدت هذه المتحورة أيضا لدى مسافرين من بوتسوانا وهونغ كونغ.

لكن جاويد طمأن إلى أنه لم تسجل أي إصابة بهذه المتحورة في بريطانيا.

وقال "سنطلب من كل شخص يصل من إحدى هذه الدول اعتبارا من الأحد أن يحجر نفسه في فندق"، مضيفا أن أولئك الذين يصلون من هذه الدول قبل هذا التاريخ سيتعين عليهم أن يحجروا أنفسهم في منازلهم وأن يجروا اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" في اليوم الثاني لوصولهم واختبارا ثانيا مماثلا بعد ستة أيام من الأول. 

وأوضح وزير الصحة أن قرار إخضاع الآتين من هذه البلدان إلى بريطانيا سيسري بمفعول رجعي إذ "سنطلب من كل شخص وصل من أحد هذه البلدان خلال الأيام العشرة الماضية إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل".

وبريطانيا هي واحدة من الدول الأوروبية التي سجلت أعلى عدد وفيات بسبب كوفيد مع نحو 144 ألف وفاة منذ بدأت الجائحة.
المصدر: الحرة
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