"استقالة" وزير المالية التركي.. وإردوغان يعين "نباتي" خلفا له

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مرسوما نشر في الجريدة الرسمية "قبل بموجبه استقالة وزير المالية، لطفي إلفان"، وعين نائبه، نور الدين نباتي، خلفا له.يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه قيمة الليرة التركية بالانخفاض في سوق العملات الأجنبية، وفي ظل تمسك إردوغان بسياسية خفض سعر الفائدة.وجاء في المرسوم الذي صدر منتصف ليل الأربعاء- الخميس: "تم تعيين نور الدين نوباتي في وزارة الخزانة والمالية وفقا للمادتين 104 و106 من دستور جمهورية تركيا، بعد طلب لطفي إلفان الإعفاء من منصبه، وتم قبول طلبه".

وكان إردوغان قد انتقد بشكل ضمني، لطفي إلفان، لمعارضته سياسة انخفاض سعر الفائدة، مما أدى إلى خسارة الليرة التركية 29 بالمئة من قيمتها في شهر واحد.وأمام أعضاء حزبه (العدالة والتنمية)، الأسبوع الماضي قال إردوغان: "الفائدة هي السبب والتضخم هو النتيجة. لا يمكنني أن أكون مع (أصدقائنا) الذين يدافعون عن سعر الفائدة".وبعد تلك الكلمات توقعت وسائل إعلام تركية استقالة إلفان، والذي يعرف بمعارضته لسياسة خفض الفائدة.وإلفان كان قد عينه إردوغان في منصب وزير المالية في نوفمبر العام الماضي، خلفا لصهره، بيرات ألبيرق، والذي قدم استقالته بصورة مفاجئة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل "إنستغرام".وقبل ألبيرق أقال إردوغان، مراد أويصال، محافظ البنك المركزي، وذلك في السابع منتشرين الثاني عام 2020.كما اتجه بعد ذلك إلى إقالة محافظ البنك المركزي الذي خلف أويصال (ناجي أغبال)، في 20 من اذار 2021.من هو نور الدين نباتي؟ولد نور الدين نباتي في الأول من يناير 1964 في مدينة فيرانشهير بولاية شانلي أورفا.وهو متخصص في العلوم سياسية، تخرج من جامعة إسطنبول كلية العلوم السياسية قسم الإدارة العامة.وأكمل درجة الماجستير في العلاقات الدولية من معهد العلوم الاجتماعية من نفس الجامعة.كما حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والإدارة العامة من جامعة كوجايلي معهد العلوم الاجتماعية.وخلال السنوات الماضية شغل منصب عضو مجلس إدارة "موسياد" (جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين)، والمجلس التأديبي لغرفة تجارية إسطنبول.ولا يزال حتى الآن عضوا في المجلس الاستشاري الأعلى لـ"موسياد"، وعضوا في مؤسسة ورابطة خريجي كلية العلوم السياسية بجامعة إسطنبول، وجمعية نشر العلوم.وفي المؤتمر الكبير الأخير الذي عقده "حزب العدالة والتنمية" تم انتخاب نباتي كعضو في المجلس المركزي للحزب.وشغل أيضا منصب رئيس الشؤون المالية والإدارية في مقر "حزب العدالة والتنمية" ونائب رئيس مجلس الإدارة بين 2014-2015.وبحسب ما قالت وسائل إعلام تركية معارضة، بينها صحيفة "جمهورييت" يعتبر نور الدين نباتي من الشخصيات المقربة من وزير المالية الأسبق، بيرات ألبيرق، وسبق وأن جمعتهما عدة صور وتداولها مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.