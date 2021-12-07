زعماء 5 دول يدعون روسيا "لوقف التوتر" على حدود أوكرانيا

توجه زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في ختام مباحثات خماسية اليوم إلى روسيا، داعين إياها "لوقف التوتر" على الحدود مع أوكرانيا.وجاء في بيان عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الزعماء "أكدوا على ضرورة تشكيل جبهة موحدة أمام التهديدات الروسية".وأكد الزعماء الغربيون دعمهم لوحدة أراضي أوكرانيا، وقال جونسون في بيانه إن بريطانيا ستواصل "استخدام كافة الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية المتوفرة لديها لمنع وقوع أي عدوان روسي ضد أوكرانيا".