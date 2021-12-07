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عربي-دولي
زعماء 5 دول يدعون روسيا "لوقف التوتر" على حدود أوكرانيا
Lebanon 24
07-12-2021
|
03:00
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توجه زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في ختام مباحثات خماسية اليوم إلى روسيا، داعين إياها "لوقف التوتر" على الحدود مع أوكرانيا.
وجاء في بيان عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الزعماء "أكدوا على ضرورة تشكيل جبهة موحدة أمام التهديدات الروسية".
وأكد الزعماء الغربيون دعمهم لوحدة أراضي أوكرانيا، وقال جونسون في بيانه إن بريطانيا ستواصل "استخدام كافة الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية المتوفرة لديها لمنع وقوع أي عدوان روسي ضد أوكرانيا".
بدوره، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن الزعماء أيدوا استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف، وأكدوا عزمهم على "العمل من أجل الحفاظ على السلام والأمن في أوروبا".
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا نفت مرارا وجود أي خطط لديها لشن "عدوان" على أوكرانيا.
ومن المتوقع أن يتم بحث الوضع حول أوكرانيا خلال الاتصال بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن.
المصدر: روسيا اليوم
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