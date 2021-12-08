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الحكومة السورية تشكل لجنة من معاوني الوزراء وتحدد مهامها

Lebanon 24
08-12-2021 | 13:30
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قررت الحكومة السورية تشكيل لجنة "دعم إعلامي" تعنى "بتهيئة الرأي العام قبل صدور قرارات تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين".
ويقضي القرار رقم (2007)، الذي نشرت مضمونه مجلة "المشهد" السورية، بتشكيل لجنة دعم إعلامي برئاسة معاون وزير الإعلام لشؤون التطوير الإعلامي، وتضم معاوني الوزراء في عدد من الوزارات.
وحدد القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس عددا من المهام أمام اللجنة، منها:
ـ تنسيق المعلومات المتداخلة بين الوزارات المعنية بين الوزارات المعنية المتعلقة بكل قرار مزمع إصداره، وصياغة مسوغاته لإصداره وتحديد مسؤولية كل وزارة عند تطبيقه، وتوحيد الخطاب الإعلامي والمعرفي الموجه إلى الرأي العام.
ـ الإشراف على المكاتب الإعلامية في الوزارات، حيث تشكل اللجنة مصدرا أساسيا للأخبار والبيانات الصادرة عن الوزارات المعنية حتى تصل بشكل صحيح وفي الوقت المطلوب للرأي العام.
ـ التنسيق مع وسائل الإعلام لتهيئة الرأي العام قبل صدور قرارات تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين .
ـ ضمان تدفق المعلومات للمكاتب الإعلامية المعنية وتحديث المواقع الالكترونية الخاصة بها.
ـ الإشراف على تنظيم لقاءات دورية بين المعنيين في وزاراتهم ووسائل الإعلام.
ـ الاتصال والتنسيق مع الوسائل الإعلامية فيما يتعلق بالاختصاصيين والمحللين والرد على الاستفسارات الواردة من قبل الإعلاميين .
المصدر: روسيا اليوم
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