بيل غيتس يتوقع من جديد ويحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء كورونا!

كتبت "العربية":

مع انشغال العالم مجددا بمتحور أوميكرون الجديد من كورونا، نزل بيل غيتس إلى الساحة، مجددا، مبشرا بتاريخ انتهاء الجائحة، التي خطفت أرواح الملايين حول العالم.

ففي "مراجعة سنوية" نشرها على مدونته الخاصة، بحسب ما أفادت بلومبيرغ، أمس الأربعاء، توقع مؤسس مايكروسوفت انتهاء خطورة كورونا العام المقبل، 2022.

2021 was an incredibly hard year for many people, including me, but there are reasons to be optimistic that 2022 will be better: https://t.co/BxF6Q4K9Mq pic.twitter.com/C0SdhYxKg8

— Bill Gates (@BillGates) December 8, 2021

تطعيم سنوي كل خريف

كما رجح أن يصبح تطعيم الناس "سنوياً" مع كل خريف، بلقاح خليط مضاد للإنفلونزا وكورونا في آن.

وأعرب رابع أغنى أغنياء العالم، عن خيبة أمله من التطورات الوبائية للعام 2021، معتبرا أنها لم تحقق تحسنا كبيرا في مكافحة الوباء، موضحا أن العام الحالي شهد ارتفاعا في عدد الوفيات عن العام الذي سبقه.

إلى ذلك، أبدى استغرابه من حجم الرفض الذي واجهته حملات التشجيع على تلقي اللقاح أو وضع الكمامات، لافتاً إلى أنه لم يكن يتوقع بعض ردود الفعل التي حصلت في هذا الشأن.

ماذا عن أوميكرون؟

أما في ما يتعلق بالمتحور الجديد، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه أكثر انتشارا، لكن أقل فتكاً، فقال: "ليس هناك شك في أن متغير Omicron مثير للقلق.. ولكن العالم بات أكثر استعدادًا للتعامل مع المتغيرات المحتملة أكثر من أي وقت مضى".

إلى ذلك، قدّر غيتس أن تشهد المجتمعات بشكل مستمر تفشي فيروسات وأوبئة مماثلة، إلا أنه أكد أن أدوية جديدة ستظهر لمعالجة أي جائحة مستقبلية".

كما اعتبر أن اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات، ستقلل بنسبة 50% من الفيروسات ومنها كورونا".

يُذكر أن شركة "Merck" التابعة لغيتس، كانت حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية لمنتجها Molnupiravir ، وهو عبارة عن دواء لعلاج مصابي كورونا.