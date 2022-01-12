عربي-دولي

منظمة الصحة العالمية: متحور أوميكرون لا يزال خطيرا وخاصة لغير المطعمين

Lebanon 24
12-01-2022 | 16:00
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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن متحور فيروس كورونا "أوميكرون" لا يزال خطيرا وخاصة للأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح.
وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي: "يسبب أوميكرون مرضا أقل خطورة من دلتا، إلا أنه لا يزال فيروس خطيرا خاصة للأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح"، بحسب "فرانس برس".
وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية: "لا يجب أن نسمح لهذا الفيروس برحلة مجانية أو نلوح بالراية البيضاء خاصة عندما يكون الكثير من الأشخاص حولنا غير مطعمين".
وتابع: "في أفريقيا، أكثر من 85% من السكان لم يحصلوا على جرعة واحدة من اللقاح. لا يمكننا إنهاء المرحلة الحادة من الوباء ما لم نسد هذه الفجوة".
وكان تيدروس يرغب في أن يتم تطعيم 10% من سكان كل دولة بنهاية أيلول2021، و40% بنهاية كانون الأول، و70% بحلول منتصف عام 2022.
لكنه قال إن 90 دولة لم تصل بعد إلى 40%، 36 منها ما زالت أقل من 10%.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن الارتفاع العالمي الهائل حاليا في عدد الإصابات يأتي مدفوعا بمتحور أوميكرون، لكنها أصرت على أنه لا ينبغي الاستسلام للمتحور.
المصدر: سبوتنيك
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