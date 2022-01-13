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اعتقال 48 مطلوبا في عدد من المحافظات العراقية

Lebanon 24
13-01-2022 | 00:00
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أعلنت قوات الأمن العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال 48 مطلوبا في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية، بالإشتراك مع مفرزة من مركز شرطة الخنساء، ومفرزة من مكافحة إجرام المدائن، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق أحكام المادة 406 قتل عمد، في منطقة الكمالية بشرق بغداد".

وأضافت، إن "قوة من الفوج الثالث، ألقت القبض على أحد المطلوبين وفق المادة 446 سرقة، في منطقة الأمين بشرق بغداد".

وفي محافظة بابل، أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، القبض على تسعة متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة، من نوع كبتاغون، ومادة الكريستال المخدرة، وأدوات للتعاطي مختلفة الأنواع.

أما في محافظة صلاح الدين، فقد ألقت القوات الامنية العراقية، القبض على 25 متهما بينهم 2 وفق المادة 4 إرهاب، في هذه المحافظة.

وفي محافظة الديوانية، قبضت القوات الأمنية العراقية، على 3 متهمين وفقا مواد قانونية مختلفة. 

في السياق نفسه، تمكنت مفارز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة ديالى، من القاء القبض على 4 متهمين وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وأدوات للتعاطي مختلفة الأنواع.

أيضا، تمكنت شرطة محافظة ميسان، من القاء القبض على 3 متهمين بسرقة دراجة نارية اثناء قيامهم بتفصيخها.
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