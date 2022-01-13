الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إنشاء آلية فعالة لإدارة الأزمات بالتعاون مع روسيا

دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إلى إنشاء آلية أكثر فعالية لإدارة الأزمات بالتعاون بين الاتحاد وروسيا.

وقال بوريل في بيان نشرته الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية: "ستكون المهمة الأولى هي العودة إلى المبادئ العامة للهياكل الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية هلسنكي وميثاق باريس ووثيقة روسيا - الناتو التأسيسية.. أما المهمة الثانية فتتلخص في إنشاء آلية أكثر فعالية لإدارة الأزمات جنبا إلى جنب مع روسيا في المجال الذي يمتلك الاتحاد الأوروبي فيه خبرات غنية. أما المهمة الثالثة فهي إنشاء آليات دائمة وسريعة الأداء لمنع حدوث نزاعات، والدفع بإجراءات تعزيز الثقة، وذلك لتفادي أي تفسير خاطئ لتصرفات جميع الأطراف، وخاصة فيما يتعلق بالتدريبات العسكرية".وانطلقت في بروكسل اليوم الأربعاء، في إطار أول اجتماع لمجلس روسيا - الناتو منذ عام 2019، الجولة الثانية من المشاورات بين روسيا وبلدان الناتو حول قضايا الأمن. ويترأس كل من ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، وألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع، الوفد الروسي في المشاورات، أما الناتو فيمثله فيها المندوبون الدائمون للدول الأعضاء الـ 30، إلى جانب ويندي شيرمان، النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي، وينس ستولتنبيرغ، الأمين العام للحلف، وعدد من كبار المسؤولين في الناتو..