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عربي-دولي
هجوم معلوماتي كبير على مواقع إلكترونية حكومية في اوكرانيا
Lebanon 24
14-01-2022
|
03:15
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أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، عن تعرض مواقع إلكترونية حكومية، لهجوم معلوماتي واسع.
وقالت كييف إن عددا من المواقع الإلكترونية الحكومية في أوكرانيا تعرضت الجمعة لهجوم معلوماتي كبير لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه على الفور.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الدول الغربية.
وأعلنت وزارة التربية والعلوم على صفحتها في فيسبوك أن موقعها الرسمي "مغلق مؤقتا بسبب الهجوم الشامل الذي حصل ليل 13-14 يناير"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وتعذّر الدخول أيضا إلى مواقع وزارات أخرى، منها وزارة حالات الطوارئ، حسبما لاحظت وكالة فرانس برس.
المصدر:
سكاي نيوز
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