إجلاء ملك تونغا من قصره بسبب "تسونامي"

أكدت مصادر مطلعة إجلاء أهو إيتو توبو السادس ملك تونغا الدولة البولينيزية من قصره على خلفية ثوران بركاني أعقبته موجة تسونامي.





وأشارت المصادر إلى أن رجال الشرطة والجيش رافقوا الملك إلى مقر آخر، فيما نصح السكان بالابتعاد عن الساحل والانتقال إلى مناطق مرتفعة. ووفقا لراديو نيوزيلندا: "السبب في عملية الإخلاء ثوران بركان هونغا هاباي، وموجة تسونامي ضربت العاصمة نوكوالوفا".وأشارت المصادر إلى أن رجال الشرطة والجيش رافقوا الملك إلى مقر آخر، فيما نصح السكان بالابتعاد عن الساحل والانتقال إلى مناطق مرتفعة.

ودمرت موجة تسونامي الساحل وألحقت أضرارا ببعض المنازل في منطقتي بالاولي وساتوبايتيا الواقعتين على الساحل الجنوبي لجزيرة سافايي.



وتم الإعلان عن تهديد تسونامي لجزر فيجي ومملكة تونغا وساموا الأمريكية ونيوزيلندا، عقب هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل فيجي.