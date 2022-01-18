مصريان بين ضحايا الهجوم على أبوظبي

أفادت وزارة الخارحية المصرية، الثلاثاء، بإصابة اثنين من المواطنين في حادث الهجوم على منشآت إماراتية الذي وقع أمس الاثنين.ونقل حساب مجلس الوزراء الرسمي على "فيسبوك" عن وزارة الخارحية إنه "في إطار متابعة سفارة جمهورية مصر العربية في أبوظبي لأحوال الجالية المصرية في الإمارات، وعلى ضوء الحادث الإرهابي الذي تعرضت له أمس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أبلغت وزارة الخارجية الإماراتية السفارة بوجود اثنين من المواطنين المصريين ضمن المصابين في الحادث".وأوضح البيان أن السفير المصري، شريف البديوي، قد تابع حالة المواطنين المصريين، والوقوف على احتياجاتهما، وتقديم المساعدة اللازمة.وأضاف أن المصابين "بحالة صحية جيدة وقد تلقيا الرعاية الطبية اللازمة".وأعلن الحوثيون، الاثنين، مسؤوليتهم عن هجوم استهدف موقعين في الإمارات، أدى إلى تفجير شاحنات وقود وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة آخرين، واندلاع حريق بالقرب من مطار أبوظبي.وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات قالت: "ندين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم... هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب".وأضافت "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي".