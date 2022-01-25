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ما جديد أحداث سجن غويران في الحسكة؟

Lebanon 24
25-01-2022 | 16:30
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أفاد المكتب الإعلامي لـ"قسد" عن ارتفاع عدد عناصر داعش الذين سلموا أنفسهم بعد فرارهم من سجن الصناعة في الحسكة، إلى 550 شخصا، بعد تنفيذ عمليات مداهمة دقيقة من قوات سوريا الديمقراطية.

وقال المكتب في بيان:"ارتفع عدد المرتزقة من معتقلي داعش الذين سلموا أنفسهم لقواتنا في سجن الصناعة بالحسكة إلى 550 مرتزقا، بعد أن اضطر 250 مرتزقا آخرين إلى الاستسلام صباح اليوم الثلاثاء، حيث نفذت قواتنا عمليات مداهمة دقيقة ومحكمة لبناء كان يتحصن فيه هؤلاء داخل السجن".
المصدر: روسيا اليوم
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