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البنتاغون ينشر صورتين لمنزل قائد "داعش" قبل وبعد استهدافه

Lebanon 24
03-02-2022 | 15:20
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نشرت وزارة الدفاع الأميركية صورتين للمنزل الذي تم استهدافه أثناء العملية الأمريكية للقضاء على قائد تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في سوريا.

ونشر البنتاغون على "تويتر" الصورة الأولى، قائلا إنها "الصورة ما قبل العملية للمجمع الذي كان يستضيف أمير "داعش" القرشي بشمال غربي سوريا قبل العملية التي نفذتها القوات الأميركية يوم 2 شباط 2022".
 
 
 
ونشر الصورة الثانية لنفس المنزل، مشيرا إلى التقاطها بعد العملية الأميركية.

وأضاف البنتاغون أن القرشي نفذ الانفجار الذي قتله وعددا من أفراد عائلته.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت يوم الخميس القضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، الذي تولى قيادة التنظيم في أعقاب القضاء على سلفه أبو بكر البغدادي في تشرين الأول 2019، بنتيجة عملية في ريف إدلب بشمال غربي سوريا.
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