آخر مستجدات عملية إنقاذ الطفل ريان في المغرب.. ما الجديد؟

ذكرت شبكة "الشرق للأخبار"، مساء اليوم السبت، أن فرق الإنقاذ المغربية تستعد لإخراج الطفل ريان من فتحة النفق الذي تم استحداثه أملاً في الوصول إليه بعدما علق في بئر منذ الثلاثاء الماضي في قرية شمال المملكة المغربية.

بدورها، ذكرت قناة "العربية" أن "والدي الطفل ريان داخل النفق وهو على قيد الحياة".

وتسعى الفرق المعنية لإنقاذ الطفل وإخراجه من البئر، وقد ذكرت وسائل إعلام مغربية أن فريق طبياً أجرى تشخيصاً لحالة الطفل الصحية.

وبُذلت جهود مضنية منذ الأربعاء للتمكن من إخراج ريان حياً، علماً بأن الوضع الصحي للطفل غير معروف حتى الآن.