فرنسا.. الشرطة تعتقل 54 مشاركا في "قافلة الحرية" المناهضة لإلزامية التطعيم

أعلنت شرطة باريس اعتقال 54 سائقا شاركوا في مسيرة ضد قيود فيروس كورونا في حملة "قافلة الحرية".

ووجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عبر "تويتر" شكره لـ"الشرطة والدرك الذين تم حشدهم في نهاية الأسبوع في جميع أنحاء فرنسا، ولاسيما في باريس لضمان النظام وحرية التنقل".

Merci aux policiers et gendarmes mobilisés ce week-end à travers la France, et notamment à Paris, pour faire respecter l’ordre républicain et la liberté de circulation. A Paris, 337 verbalisations et 54 interpellations. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 12, 2022

أضاف: "حررت 337 مخالفة وسجلت 54 حالة اعتقال في باريس، وبين المعتقلين جيروم رودريغيز أحد أبرز ناشطي "السترات الصفراء"، والمؤيد للمواكب المعارضة للقيود الصحية عند مشارف قصر الإليزيه".



واستخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قدموا بالآلاف من جميع أنحاء فرنسا وتمكنت قوافلهم من الوصول إلى جادة "الشانزليزيه" في باريس السبت.



وشارك 7665 شخصا في باريس في 4 تظاهرات ضد شهادة التلقيح حسب الشرطة، وهو رقم لا يشمل المتظاهرين الذين قدموا في آلياتهم ضمن "مواكب الحرية"، والذين تجمع بعضهم على الجادة، فيما تشير وزارة الداخلية إلى تظاهر 32100 شخصا عبر أنحاء فرنسا كلها.