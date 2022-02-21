الأزمة الأوكرانية.. بايدن يبحث مع ماكرون جهود ردع روسيا

ناقش الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "الدبلوماسية وجهود الردع" مع روسيا، بعد ساعات من اجتماعه بأعضاء مجلس الأمن القومي، وفق البيت الأبيض.

President Biden spoke with President Emmanuel Macron of France today. They discussed ongoing diplomacy and deterrence efforts in response to Russia’s military buildup on the borders of Ukraine. — The White House (@WhiteHouse) February 20, 2022

وذكرت تغريدة للبيت الأبيض أن بايدن وماكرون ناقشا الرد على "الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا".



ومجددا، أجرى ماكرون محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لمدة ساعة، مساء الأحد، بشأن أوكرانيا، وذلك للمرة الثانية خلال اليوم نفسه، بعد أن تحدث أيضا بايدن، حسب ما أعلن الإليزيه.



وفي السياق، ترأس بايدن اجتماع مجلس الأمن القومي حيث بحث المجتمعون "آخر التطورات المتعلقة بالحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا".

Today, President Biden convened a meeting of the National Security Council to discuss the latest developments regarding Russia’s military buildup on the borders of Ukraine. pic.twitter.com/v3EKIj9PRb — The White House (@WhiteHouse) February 20, 2022