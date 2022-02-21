عربي-دولي

الأزمة الأوكرانية.. بايدن يبحث مع ماكرون جهود ردع روسيا

Lebanon 24
21-02-2022 | 01:00
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ناقش الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "الدبلوماسية وجهود الردع" مع روسيا، بعد ساعات من اجتماعه بأعضاء مجلس الأمن القومي، وفق البيت الأبيض.
 
 
وذكرت تغريدة للبيت الأبيض أن بايدن وماكرون ناقشا الرد على "الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا".

ومجددا، أجرى ماكرون محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لمدة ساعة، مساء الأحد، بشأن أوكرانيا، وذلك للمرة الثانية خلال اليوم نفسه، بعد أن تحدث أيضا بايدن، حسب ما أعلن الإليزيه. 

وفي السياق، ترأس بايدن اجتماع مجلس الأمن القومي حيث بحث المجتمعون "آخر التطورات المتعلقة بالحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا".
 
 
وأصدرت السفارة الأميركية في موسكو تحذيرا للمواطنين الأميركيين في روسيا، من تهديدات بوقوع هجمات في العاصمة، موسكو، ومدن أخرى وفي مناطق التوتر قرب أوكرانيا.

وتحسبا لهجوم روسي على أوكرانيا، حثت الولايات المتحدة ودول أخرى، من بينها ألمانيا والنمسا، مواطنيها على مغادرة البلاد، ونقلت السفارة الأميركية في أوكرانيا مؤقتا عملياتها من كييف إلى لفيف بسبب تسارع الحشد الروسي.

وتزايدت المواجهات المسلحة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة، بينما أبلغ مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن أكثر من 1500 انتهاك لوقف إطلاق النار، بين الخميس والجمعة، وهو رقم قياسي هذا العام.

وأجرى الجيش الروسي السبت، تحت إشراف بوتين، تجارب على صواريخ قادرة على حمل شحنات نووية.

والأحد، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن روسيا تستعد "لما يمكن أن تكون أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945"
المصدر: الحرة
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