مسلح يحتجز رهائن داخل متجر "آبل" في العاصمة الهولندية (فيديو)

أعلنت الشرطة الهولندية أن مسلحا دخل مساء الثلاثاء متجر "آبل ستور" في أمستردام، مشيرة إلى أن عناصرها طوقوا المكان.وأظهرت لقطات عرضت عبر وسائل التواصل الاجتماعي رجلا مسلحا يمسك بآخر غير مسلح.وذكرت وسيلة "إيه تي5" الإعلامية أن شهودا عدة سمعوا إطلاق نار داخل متجر "آبل ستور".وقالت الشرطة في تغريدة "هناك أحد ما بحوزته سلاح ناري داخل المتجر المعني والشرطة في المكان مع العديد من الوحدات (المتخصصة) للسيطرة على الوضع".