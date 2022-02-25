"الحرب لا ترحم"... أب يودع ابنته بالدموع ويذهب للقتال في أوكرانيا (فيديو)

انتشرت لقطات مؤثرة لأب أوكراني يودع ابنته الصغيرة وزوجته بالدموع على حدود المنطقة الآمنة خلف مناطق إطلاق النار على الحدود الأوكرانية الروسية قبل أن يذهب للقتال.

A Father Who Sent His Family To A Safe Zone Says Goodbye and Stayed Behind To Fight For His Country-Ukraine. 🙏 pic.twitter.com/cHE46OODQv — 💞 Susan Ⓥ 💞 (@scamp246) February 24, 2022



ويظهر خلال المشهد الأب وهو يحتضن طفلته الصغيرة ويودعها أمام إحدى الحافلات لتغلبه الدموع ما دفع الصغيرة للبكاء هي الأخرى. ويظهر خلال المشهد الأب وهو يحتضن طفلته الصغيرة ويودعها أمام إحدى الحافلات لتغلبه الدموع ما دفع الصغيرة للبكاء هي الأخرى.

وحاول الأب تهدئة الطفلة بوضع قبلة على رأسها والإمساك بيدها، ثم يتركها لترحل مع والدتها في مشهد حزين كسر قلوب الكثير من المتابعين.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات المؤثرة التي جمعت بين الأب وابنته بشكل واسع، وعبّروا عن تعاطفهم مع ضحايا الحرب كلهم.