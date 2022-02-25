عربي-دولي

"الحرب لا ترحم"... أب يودع ابنته بالدموع ويذهب للقتال في أوكرانيا (فيديو)

Lebanon 24
25-02-2022 | 02:30
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انتشرت لقطات مؤثرة لأب أوكراني يودع ابنته الصغيرة وزوجته بالدموع على حدود المنطقة الآمنة خلف مناطق إطلاق النار على الحدود الأوكرانية الروسية قبل أن يذهب للقتال.


ويظهر خلال المشهد الأب وهو يحتضن طفلته الصغيرة ويودعها أمام إحدى الحافلات لتغلبه الدموع ما دفع الصغيرة للبكاء هي الأخرى.
 
وحاول الأب تهدئة الطفلة بوضع قبلة على رأسها والإمساك بيدها، ثم يتركها لترحل مع والدتها في مشهد حزين كسر قلوب الكثير من المتابعين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات المؤثرة التي جمعت بين الأب وابنته بشكل واسع، وعبّروا عن تعاطفهم مع ضحايا الحرب كلهم.
المصدر: الجزيرة
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