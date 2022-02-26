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صورة لزوجة الرئيس الأوكراني بالبدلة العسكرية تنتشر.. هذه حقيقتها

Lebanon 24
26-02-2022 | 23:15
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انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجندية أوكرانية يزعم أنها أولينا زيلينسكي، زوجة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

 

وحظيت الصورة بمشاركات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولقيت "إعجابا" من 1200 شخص على تلك المنصات.

 

وقال مشاركو الصورة إنها تعود لسيدة أوكرانيا الأولى، وهي تشارك في مقاومة "الغزو الروسي" لبلادها.

 

 

وتوصل فريق التحقق من الأخبار في وكالة رويترز إلى أن الصورة تعود لجندية أوكرانية وليست لزوجة الرئيس.

 

وبحسب رويترز، يعود تاريخ الصورة إلى 22 آب 2021 وهي لجندية أوكرانية بالزي العسكري للاحتفال  بمناسبة مرور 30 عاما على استقلال أوكرانيا.

 

والتقطت الصورة للجندية المبتسمة في شارع "خريشتشاتيك" في كييف، بعدسة المصور فولوديمير زاخاروف، وهو مقيم في العاصمة الأوكرانية أيضا.

 

يذكر أن العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا دخلت يومها الرابع، فيما أفادت السلطات الأوكرانية أمس السبت أن ما لا يقل عن 198 مدنيا قتلوا منذ بدء الهجوم الروسي، فيما تكثف القصف على كييف ومدن أخرى بينها خاركيف في الشرق.

المصدر: الحرة
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