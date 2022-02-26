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ماسك يستجيب لطلب وزير أوكراني.. إنترنت مجاني لكم! (صورة)

Lebanon 24
26-02-2022 | 23:39
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أشار الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، إلى تزويد أوكرانيا بخدمة "ستارلينك" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية وذلك في تغريدة عبر توتير.

 

وجاء إعلان ماسك عقب طلب من وزير التحول الرقمي في أوكرانيا، ميخائيل فيدوروف، الذي وجه تغريدة إلى الملياردير على تويتر قال فيها: "إيلون ماسك، بينما تحاول استعمار المريخ - تحاول روسيا احتلال أوكرانيا! بينما تهبط صواريخك بنجاح من الفضاء - تهاجم الصواريخ الروسية المدنيين الأوكرانيين! نطلب منك تزويد أوكرانيا بمحطات ستارلينك ومخاطبة الروس العقلاء للوقوف (معنا)".

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.

 

ورد ماسك على هذه التغريدة بقوله: "خدمة ستارلينك مفعلة الآن في أوكرانيا. المزيد من المحطات في الطريق". وحظيت تغريدة ماسك بعشرات الآلاف من التفاعلات على تويتر في حين رد حساب أوكرانيا الرسمي عليها بقوله: "شكرا، نقدر ذلك".

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.

 

وستارلينك هي خدمة إنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية تزودها شركة"سبيس إكس" التي يملكها إيلون ماسك.

 

ويأتي الطلب الأوكراني خشية من انقطاع كامل للإنترنت في البلاد، مما يساهم في تعطيل تدفق المعلومات بشأن الغزو الروسي الذي دخل يومه الرابع.

 

المصدر: الحرة
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