عربي-دولي

غزو أوكرانيا.. أوروبا تتحرك لاستقبال الفارين من القصف الروسي

Lebanon 24
28-02-2022 | 05:00
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توجه أكثر من 300 ألف أوكراني إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الروسي لبلادهم، الخميس، وتستعد الكتلة لوصول نحو أربعة ملايين لاجئ أوكراني آخرين، وفقا لما ذكره مسؤولو الاتحاد الأوروبي، الأحد.

وقالت مفوضة الشئون الداخلية بالكتلة، سيلفا يوهانسون، للصحفيين إن المفوضية الأوروبية ستطلب من الدول الأعضاء، الأسبوع القادم، منح حق اللجوء المؤقت لجميع الأوكرانيين القادمين إلى التكتل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وسيتعين استحصال موافقة الدول الأعضاء الموافقة على ذلك، لكن يوهانسون قالت عقب اجتماع لوزراء الداخلية إن "أغلبية ساحقة" تؤيد القرار .

ومن المتوقع أن ينزح سبعة ملايين أوكراني نتيجة للغزو الروسي.

وفي تغريدة، قالت يوهانسون "نرحب بأذرع مفتوحة بالذين اختاروا الهرب من قنابل بوتين".
وتقول نيويورك تايمز إن هذا يتناقض تناقضا صارخا مع الموقف السابق لحكومات أوروبا الشرقية القومية، التي قاومت لسنوات أخذ حصتها من أكثر من مليون طالب لجوء، معظمهم من سوريا، الذين جاءوا إلى التكتل خلال أزمة اللاجئين عام 2015.

وتقوم السلطات البولندية حاليا ببناء جدار على حدودها مع بيلاروسيا، بعد أن حاول آلاف اللاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط الوصول إلى البلاد العام الماضي، حيث تم دفع الغالبية العظمى منهم إلى بيلاروسيا من قبل الجيش وحرس الحدود.

ولا يزال عدد غير معروف من المهاجرين عالقين على الحدود، وأفادت منظمات الإغاثة الأسبوع الماضي أن رجلا من اليمن يبلغ من العمر 26 عاما تجمد حتى الموت قبل فترة.
 
 
 
 
المصدر: الحرة
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