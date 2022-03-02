أوكرانيا.. فيديو يظهر استهداف وحدة "بانتسير أس 1" الروسية للدفاع الجوي

أظهر فيديو جديد نشره مراسلون ومواقع إخبارية موثقة على تويتر، اندلاع النيران في وحدة "بانتسير أس 1" الروسية للدفاع الجوي، بعد استهدافها من القوات الأوكرانية.



وقال المراسل الإخباري موشيه شوارتز في تعليق على الفيديو إن "القوات الأوكرانية أشعلت النار في نظام الدفاع الجوي الروسي Pantsir-S1 في خيرسون بأوكرانيا".

Ukrainian forces lit the Russian Pantsir-S1 air defense system on fire in Kherson, Ukraine. https://t.co/OT4prL44FF pic.twitter.com/PybSybAkU1 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 1, 2022

وأفاد موقع "EHA News" بأن "الجيش الأوكراني هاجم قافلة تتحرك من ميكولايف (قرب خيرسون)، ودمر عربة نظام الدفاع الجوي Pantsir-S1".

📹 | #Ukraine's army strikes #Russia|n convoy moving from Mykolayiv, also destroying a Pantsir-S1 air defence system.



- UNIAN -pic.twitter.com/zsv6Q3kdqM — EHA News (@eha_news) March 1, 2022

وتقع خيرسون في جنوب أوكرانيا، وتطل على سواحل البحر الأسود، وتبعد نحو 200 كيلومتر عن مدينة أوديسا التي تشهد معارك عنيفة.



ويذكر أن نظام صواريخ بانتسير أس 1، هو واحد من أنظمة الدفاع الجوي، وأنظمة صواريخ أرض - جو، المضادة للطائرات.



وتم تصميمه لتوفير الحماية للقوات والمنشآت العسكرية والصناعية والإدارية ضد المقاتلات الحربية والمروحيات والصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة، وتبلغ تكلفة الوحدة ملايين الدولارات، وفقا لموقع "kbp".