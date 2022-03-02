عربي-دولي

أوكرانيا.. فيديو يظهر استهداف وحدة "بانتسير أس 1" الروسية للدفاع الجوي

Lebanon 24
02-03-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-925201-637818011728187522.jpg
Doc-P-925201-637818011728187522.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر فيديو جديد نشره مراسلون ومواقع إخبارية موثقة على تويتر، اندلاع النيران في وحدة "بانتسير أس 1" الروسية للدفاع الجوي، بعد استهدافها من القوات الأوكرانية.

وقال المراسل الإخباري موشيه شوارتز في تعليق على الفيديو إن "القوات الأوكرانية أشعلت النار في نظام الدفاع الجوي الروسي Pantsir-S1 في خيرسون بأوكرانيا".
 
 
 
وأفاد موقع "EHA News" بأن "الجيش الأوكراني هاجم قافلة تتحرك من ميكولايف (قرب خيرسون)، ودمر عربة نظام الدفاع الجوي Pantsir-S1".
 
 
 
وتقع خيرسون في جنوب أوكرانيا، وتطل على سواحل البحر الأسود، وتبعد نحو 200 كيلومتر عن مدينة أوديسا التي تشهد معارك عنيفة.

ويذكر أن نظام صواريخ بانتسير أس 1، هو واحد من أنظمة الدفاع الجوي، وأنظمة صواريخ أرض - جو، المضادة للطائرات.

وتم تصميمه لتوفير الحماية للقوات والمنشآت العسكرية والصناعية والإدارية ضد المقاتلات الحربية والمروحيات والصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة، وتبلغ تكلفة الوحدة ملايين الدولارات، وفقا لموقع "kbp".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2022-03-02
03:00 | 2022-03-02
02:52 | 2022-03-02
02:30 | 2022-03-02
02:00 | 2022-03-02
01:53 | 2022-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website