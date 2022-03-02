الإكوادور.. محاولات للاعتداء على السفارة الروسية

أعلن السفير الروسي لدى الإكوادور فلاديمير سبرينتشان عن توتر الوضع في محيط السفارة الروسية في الإكوادور، حيث يحتشد محتجون يحاولون الاعتداء على السفارة ويرددون هتافات معادية لروسيا.وقال السفير في حديث لوكالة "نوفوستي" إن ما بين 10 و15 شخصا يجتمعون كل يوم بالقرب من السفارة، حاملين القدور والمقالي، ويرددون هتافات مهينة باللغة الروسية والإسبانية.وأضاف أن المحتجين يحاصرون المبنى منذ العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، وكانت هناك محاولات للاقتراب من سياج مبنى السفارة، والاعتداء على سيارة تابعة لها وضربها بمقلاة.وأشار إلى أن موظفي السفارة يحافظون على ضبط النفس من أجل عدم استفزاز المحتجين وينتظرون حتى يغادر المحتجون، مضيفا أن السفارة اتصلت بالشرطة، ووجهت مذكرة إلى الخارجية الإكوادورية.وأوضح السفير في الإكوادور أنه ينصح للمواطنين الروس هناك بعدم استفزاز السكان والدخول في مناقشات سياسية معهم، مشيرا إلى أنه يوضح الموقف الروسي من الأحداث في أوكرانيا في المقابلات مع وسائل الإعلام والمحادثات مع المسؤولين الإكوادوريين.ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 شباط الماضي.