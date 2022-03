حيلة للأوكرانيين لكشف الروس "المتنكرين".. فيديو يوثق

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق كيفية تفريق الأوكرانيين بين السُكّان الأصليين والروسيين الذين يتحدثون اللغة الأوكرانية.

ونشر الصحفي الاستقصائي البلغاري، كريستو غروزيف، مقطع فيديو مصوّر لمواطن أوكراني يقترب من الجنود الروس ويخبرهم أن يقولوا كلمة (palyanitsa)، والكلمة لنوع من الخبز يعرفه الأوكرانيون.

وقال غروزيف: "أوكراني يقترب من جنود مجهولين ويصرخ فيهم ويقول (بالانيتسا)، بعد أن أدرك أنهم روس، أخبرهم أنهم لا يستطيعون إخباره بعدم تصوير بالفيديو، كما يسمح له الدستور الأوكراني بذلك".

فيديو للمواطن الأوكراني يختبر الجنود الروس

Powerful. A Ukrainian approaches unknown soldiers and yells at them to say "palyanitsa". Realizing they're Russian, he tells them they can't tell him not to videotape, as Ukrainians constitution allows him to. pic.twitter.com/sPUA4uM6R4

ويقول المواطن الأوكراني في الفيديو: "أنا لا أفهم من هو.. المجد لأوكرانيا!، لا يجيب، قل (بالانيتسيا)"، ويردّ عليه الجندي الروسي بـ"لا تصوّر"، فيغضب المواطن الأوكراني: "لماذا لا أستطيع التصوير؟، من قال لك لا أستطيع التصوير؟ يسمح لي الدستور الأوكراني بالتصوير، أنا في منزلي فلماذا لا أستطيع التصوير؟ انظر، أريد تصوير الأشجار".

ونشر "غروزيف" فيديو آخر لجندي أوكراني يشرح للمواطنين المحليين كيفية وضع المشتبه بهم على أنّهم روس تحت الاختبار عن طريق نطق تلك الكلمة.

فيديو للجندي وهو يشرح وضع الروس تحت الاختبار

و"البالانيتسا" هو خبز يصنعه الأوكرانيون لاستقبال الضيوف، ونطقه يختلف عن النطق الروسي له، ولا يستطيعون الروس نطقها إلا بالخلط بين الأحرف وبعضها البعض، وتغيير بعض الأصوات.

The use of the word "palyanitsa" as an -for-russians to pronounce giveaway is already a meme in this war. Here, an overexcited Ukrainian soldier explains how to approach slowly and carefully suspected Russian saboteurs and put them to the test. pic.twitter.com/HOUUwyX8Ax