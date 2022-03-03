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يشبه قنبلة نووية.. انفجار هائل ضرب كييف وفيديو يوثق اللحظة

Lebanon 24
03-03-2022 | 03:22
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تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف، ليل الأربعاء الخميس، لانفجارات هائلة كان واحدا منها أضخم مما سبقه في الحرب المستعرة مع روسيا منذ أسبوع.

 

وبدا وميض الانفجار الهائل الذي ضرب كييف وأضاء ليلها، مثل الوميض الذي تخلفه الانفجارات النووية المصغرة.

 

وذكرت شبكة "سي بي أس نيوز" الأميركية أنها تمكنت من التقاط صور لأكبر انفجارات ضربت كييف حتى الآن.

 

وكان مراسل القناة يتحدث أمام الكاميرا عندما وقع الانفجار، ثم أضاءت السماء، وتساءل ما هذا الذي حدث؟ ثم تلى ذلك وميضا أكبر وصوتا هائلا، وكان الصدمة بادية على المراسل وفريقه.

 

وجرى الابلاغ عن 4 انفجارات ضربت كييف بفارق بسيط فجر الخميس، وجاء ذلك بعد أن كسرت صفارات الانذار هدوء العاصمة الحذر عن الثانية فجرا بالتوقيت المحلي.

 

وكان واحد من هذه الانفجارات هائلا بشكل يفوق أي انفجار آخر، وتسبب في حدوث هزة كبيرة في المدينة.

 

 

المصدر: سكاي نيوز

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