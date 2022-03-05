عربي-دولي

صاروخ أوكراني موجه يتتبع دبابة روسية ويدمرها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Lebanon 24
05-03-2022 | 04:47
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انتشر عبر صفحات أوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد إصابة دبابة روسية بصاروخ موجه.

 

وأشار حساب Ukraine Weapons Tracker على "تويتر"، إلى أن الآلية الروسية دمرت بعد استهدافها بصاروخ من نوع Stugna-P ATGM المضاد للدبابات، من دون أن تشير إلى مكان وقوع العملية على الأراضي الأوكرانية.

 

 

ومنذ بدء الهجوم، عمد الطرف الأوكراني إلى بث أخبار عن صمود الجيش في مواجهة الروس، وقدرته على إلحاق الخسائر بالقوات الروسية على مستوى الجنود والعتاد، وأسر العشرات منهم.

 

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع، اليوم السبت، أن القوات الروسية تواصل هجومها واسع النطاق في أوكرانيا.

 

وأكدت الوزارة أن وحداتها أوقفت إطلاق النار وفتحت ممرات آمنة للأغراض الإنسانية قرب مدينتي فولنوفاخا وماريوبول اللتين تحاصرهما القوات الروسية، وفقما نقلت "رويترز".

 

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، السبت، أنه يحقق "نجاحات" على الأرض لكن "لا يمكنه التحدث عنها"، وذلك بعد أيام من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

 

المصدر: سكاي نيوز
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