روسيا تتحدث عن "فيديو مزيف" يدين قواتها في أوكرانيا

إلى جانب الحرب بالأسلحة والصواريخ، تبرز معركة إعلامية بين موسكو وكييف على هامش الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث يسعى الطرفان إلى بث معلومات تدين الآخر من جهة وتضعف معنوياته من جهة أخرى.وفي أحدث فصول الحرب الإعلامية، نشرت الخارجية الروسية مقطع فيديو يظهر دبابات تحطم سيارات مدنية في أوكرانيا، في انتهاكات اتُّهمت القوات الروسية بارتكابها، وعلقت عليه بكلمات مقتضبة.ويظهر في الفيديو آليات عسكرية قيل إنها روسية وهي تدمر سيارات مدنية في أوكرانيا، إلا أن الخارجية الروسية أكدت أن الآليات أوكرانية، إذ أنها لم تحمل علامات تعريف روسية مثل تلك المستخدمة في مركباتها القتالية أو المخصصة لنقل قوات المشاة.كذلك، أشار الفيديو إلى أن "ملابس الجنود الظاهرين في المقطع تبدو أفتح لونا، مقارنة بتلك التي يرتديها الجنود الروس".وعلقت الخارجية الروسية على الفيديو قائلة: "تم تصميم العديد من مقاطع الفيديو المزيفة حول الوضع في أوكرانيا لتمرير رسائل داعمة للقوات الأوكرانية، ولتبرير جرائم الجماعات الأوكرانية النازية الجديدة، وإلقاء التهم على الجيش الروسي".ومنذ أيام الحرب الأولى، سعى الجيش الأوكراني إلى نشر أخبار معززة بصور ومقاطع فيديو، لإبراز ما يقول إنها انتصارات يحققها على أرض المعركة، مع التركيز على إعلان خسائر الجانب الروسي من الجنود والعتاد.وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعملية عسكرية في أوكرانيا يوم 24 شباط الماضي، بهدف "نزع سلاح" جارة بلاده الموالية للغرب، وتطهيرها ممن تسميهم موسكو "النازيين الجدد"، ومنع كييف من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).ورد الغرب، الذي وصف تعليقات روسيا بالذرائع، بفرض عقوبات قاسية على موسكو، وتقديم مساعدات عسكرية ضخمة لكييف.