عربي-دولي

مبنى سكني في أوكرانيا نجا من كارثة.. قنبلة تزن 500 كيلو سقطت عليه ولم تنفجر! (صورة)

Lebanon 24
07-03-2022 | 02:09
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نشر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا صورة لقنبلة روسية قال إنها تزن 500 كيلو غرام ووصفها بـ"المروعة".

 

وقال كوليبا في منشور على تويتر: "سقطت هذه القنبلة الروسية المروعة التي تزن 500 كغم على مبنى سكني في تشيرنيهيف ولم تنفجر".

 

وأضاف أن "الكثير من القنابل المشابهة انفجرت، مما أسفر عن مقتل رجال ونساء وأطفال أبرياء".

This horrific 500-kg Russian bomb fell on a residential building in Chernihiv and didn’t explode. Many other did, killing innocent men, women and children. Help us protect our people from Russian barbarians! Help us close the sky. Provide us with combat aircraft. Do something! pic.twitter.com/3Re0jlaKEL

 
 

وناشد الوزير الأوكراني العالم قائلا: "ساعدونا في حماية شعبنا من "البرابرة الروس"، ساعدونا بفرض حظر جوي فوق أوكرانيا، زودونا بطائرات مقاتلة، إفعلوا شيئا"، بحسب قوله.

 

يذكر أن تشيرنيهيف الواقعة شمال أوكرانيا، تتعرض لقصف روسي منذ أيام، ويوم الخميس الماضي قتل 47 شخصا بغارات روسية على "حي سكني" بالمدينة.

 

وأصاب القصف مدرستين وأبنية سكنية، وفقا لحاكم المنطقة، فياتشيسلاف تشاوس.

 

وتقع تشيرنيهيف على بعد نحو 140 كيلومترا شمال العاصمة كييف، وسبق أن تعرضت لهجوم من القوات الروسية في 25 فبراير غداة بدء الغزو.

 

 

 

 

المصدر: الحرة
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