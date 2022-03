جميلات وسهلات المنال...تسجيل مسرب عن الأوكرانيات يورط سياسياً!

O safado do @arthurmoledoval do MBL foi em território ucraniano, p/ se promover as custas das dores do povo ucraniano e ainda sai defamando nossas mulheres.Quero te dizer que você é um canalha! Você não tem nenhum direito de se referir a nenhuma mulher dessa forma, seu cretino! pic.twitter.com/aXuiqZEDx9