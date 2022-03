بعد مكالمة مع بوتين.. ملامح الأسى والإحباط على وجه ماكرون! (صور)

نشر قصر الإليزيه مجموعة صور وثقت شكل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب حديثه مع نظيره الروسي، والتي بدت فيها ملامح الأسى والإحباط على وجهه.

فقد نشرت الرئاسة الفرنسية صوراً لماكرون بعد مكالمته، مساء الاثنين الماضي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص العملية العسكرية في أوكرانيا.

إلا أن ملامحه بدت أصدق إنباء من التصريحات والبيانات، وأكدت فشل المحاولات الفرنسية المتكررة من أجل تهدئة النزاع.

وكان ماكرون أعلن بعد الاتصال المرير على ما يبدو بأنه لا يتوقع تسوية للأزمة في المستقبل القريب، واصفا المحادثات مع نظيره الروسي بـ "الصعبة".

The Élysée Palace released images of French President Macron after his call with Putin today, regarding the invasion of Ukraine. 🇫🇷🇷🇺🇺🇦 pic.twitter.com/I1uOgNMuma

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 8, 2022

مفاوضات صعبة

كما قال إن "المفاوضات مع بوتين صعبة، لأنه يرفض وقف إطلاق النار، ولا أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل في الأيام المقبلة، لكنني آمل ذلك".

كذلك أضاف أن الأعمال العدائية ستستمر على المدى القصير، لكنه أشار إلى أنه سيواصل الحديث مع روسيا.

"احترام روسيا وشعبها"

كما تحدث الرئيس الفرنسي عن الحاجة إلى احترام روسيا وشعبها قائلا "يجب أن نتعامل دائما مع روسيا والشعب الروسي باحترام"، مضيفا أنه "من المستحيل بناء سلام دائم إذا لم تشارك روسيا في بناء هيكل أمني واسع النطاق في قارتنا، لأن التاريخ والجغرافيا يفرضان ذلك"

يذكر أن فرنسا دأبت منذ انطلاق العملية العسكرية في 24 شباط الماضي، وحتى قبل ذلك على تهدئة التوتر المتصاعد بين موسكو وكييف، على خلفية سعي الأخيرة للانضمام إلى حلف الناتو، فضلا عن توسع الأخير في دول أوروبا الشرقية، ما أثار حفيظة الكرملين الذي اعتبر أن من شأن تلك العمليات تهديد الأمن الروسي.