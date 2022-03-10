صور جوية تظهر مواقع أوكرانية قبل القصف الروسي وبعده

كتبت "الحرة": أظهرت صور أقمار اصطناعية حجم الدمار الهائل الذي لحق بمدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية التي قتل فيها أكثر من ألف شخص من جراء القصف الروسي الذي شمل مناطق سكنية ومستشفى للولادة.

وتظهر الصورة الأولى، التي التقطتها شركة ماكسار الخاصة، الدمار الذي لحق بمحلات البقالة ومركز التسوق في المدينة، حيث اشتعلت النيران في المبنيين من جراء القصف الروسي العنيف.

New satellite imagery shows the level of destruction of civilian areas in Mariupol, Ukraine. These images from @Maxar show Portcity Shopping Mall (ТРЦ ПортCity) on March 9 and how it looked before. Location: 47.116022, 37.508387. pic.twitter.com/RtV8pWxJPR — Centre for Information Resilience (@Cen4infoRes) March 10, 2022



وتوضح صورة أخرى حجم الأضرار التي لحقت بمركز تجاري، انهار جزء من سقفه وتضررت مبان أخرى ملحقة به بشكل هائل. وكشفت صورة أخرى الأضرار التي لحقت بمناطق سكنية، حيث يعيش العديد من السكان بدون كهرباء أو تدفئة أو ماء أو اتصالات منذ أكثر من أسبوع. وأظهرت الصور تدمير بعض المباني بالكامل.وتوضح صورة أخرى حجم الأضرار التي لحقت بمركز تجاري، انهار جزء من سقفه وتضررت مبان أخرى ملحقة به بشكل هائل.

Satellite imagery from March 9 shows the destruction of a residential neighbourhood in Mariupol, with apartment buildings and homes destroyed. Imagery is from @Maxar. Location: 47.099153, 37.661702 pic.twitter.com/lFxs8a9X7r — Centre for Information Resilience (@Cen4infoRes) March 10, 2022

وقتل ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة صغيرة في القصف الروسي على مستشفى للأطفال في ماريوبول في شرق أوكرانيا الأربعاء، كما أعلنت بلدية هذه المدينة الساحلية الخميس.

وقالت بلدية ماريوبول إن "القوات الروسية تقضي على السكان المدنيين في ماريوبول عمدا وبدون رحمة"، مشيرة إلى أن 1200 شخص قتلوا في تسعة أيام من الحصار الروسي للمدينة.

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصف القصف بأنه "جريمة حرب"، مقاطع فيديو تظهر الدمار على المنشأة التي تضم مستشفى للتوليد وآخر للأطفال في ماريوبول الميناء الاستراتيجي الواقع على بحر آزوف (جنوب شرق).

ويظهر في مقاطع الفيديو حطام وأوراق وقطع زجاج مكسور متناثرة على الأرض داخل هذه المباني.