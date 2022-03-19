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فيديو يحبس الأنفاس... إنقاذ طفل من تحت الأنقاض في أوكرانيا

Lebanon 24
19-03-2022 | 07:40
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نشرت نائبة وزير الخارجية الأوكراني، السبت، مقطع فيديو لإنقاذ طفل صغير كان تحت الأنقاض، بعد هجوم صاروخي روسي في مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا.
 
 
وأظهر الفيديو رجال إنقاذ وهم يسحبون الطفل من تحت الأنقاض، وهو حي، وقيام فريق الإنقاذ بتقديم الإسعافات الأولية له في عملية إنعاش معقدة.

وقالت المسؤولة إن هذه المشاهد مروعة، وإن "روسيا تقتل أطفالا أوكرانيين".
 
 
ونشرت قناة "نكستا" فيديو آخر يظهر تمكن فريق الإنقاذ من انتشال رجل كان تحت أنقاض مبنى منهار نتيجة القصف في ميكولايف.

وأظهرت صور قالت نكستا إنها من وسائل إعلام سويدية، الجثث تحت أنقاض مبنى تعرض لهجوم صاروخي في ميكولايف، ونقلت عن صحفيين قولهم إن 40 شخصا على الأقل قتلوا نتيجة القصف.
 
ومن جانب آخر، قالت أوكرانيا، الأربعاء، إن جيشها شن هجوما مضادا لصد القوات الروسية في عاصمتها كييف ومدن رئيسية أخرى، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وشنت القوات الأوكرانية هجوما جنوب وشرق ميناء ميكولايف، وعلى مدينة خيرسون، التي احتلتها روسيا، وفقا للصحيفة.

وقال مسؤولون إن الهجوم الأوكراني "قلب بعض المكاسب الروسية المبكرة للغزو"، وقد دفع الجيش الأوكراني القوات الروسية بعيدا عن ميكولايف.
المصدر: الحرة
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